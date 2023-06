Guardiola wuift favorietenrol City weg: 'Inter onderschatten zou grootste fout zijn'

Manchester City-coach Josep Guardiola wil niets weten van een favorietenrol voor zijn ploeg in de Champions League-finale. De Engelsen nemen het zaterdag in Istanboel op tegen Internazionale.

"Wat er dit seizoen of in het verleden is gebeurd, is niet belangrijk", zei Guardiola vrijdag op een persconferentie in de Turkse stad. "Het is belangrijk om morgenavond onze beste prestatie te leveren. Dat gaat het verschil maken."

Manchester City verkeert de laatste maanden in bloedvorm en imponeerde onder meer met een 4-0-zege op Real Madrid in de halve finales van de Champions League. Ook veroverden 'The Citizens' zowel de landstitel als de FA Cup. Inter won de Coppa Italia, maar kwam in de Serie A niet verder dan de derde plaats.

"De grootste fout zou zijn om Inter te onderschatten", stelde Guardiola, die bijval kreeg van City-verdediger Rúben Dias. "Het is een finale. In zulke wedstrijden is er geen favoriet."

Guardiola veroverde in 2009 en 2011 de Champions League met FC Barcelona, toen met Lionel Messi als sterspeler. "Nu heb ik Erling Haaland", vertelde de Spanjaard.

Haaland maakt zich geen zorgen om doelpuntendroogte

Haaland maakte dit seizoen indruk met maar liefst 52 doelpunten in 52 wedstrijden, maar in de laatste zeven duels kwam het Noorse fenomeen slechts eenmaal tot scoren. In de afgelopen vier duels vond hij het doel zelfs helemaal niet. Desondanks maakt Haaland zich geen zorgen met het oog op de Champions League-finale.

"Je kunt het zien als 1 doelpunt in 7 wedstrijden óf als 52 doelpunten en 9 assists in 52 wedstrijden", bleef de spits nuchter. "Ik ben niet gestrest en ik voel me heel goed."

Wel voelt de 22-jarige spits druk. "Ik zou liegen als ik zeg dat dat niet zo is. Voordat ik bij deze club kwam, wonnen ze de landstitel en ook de andere prijzen zonder mij. Ik ben nu hier om te proberen met Manchester City een prijs te winnen die ze nog nooit hebben gewonnen. Ik ga mijn uiterste best doen. We geloven in onszelf."