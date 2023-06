West Ham United moet vrezen voor straf: UEFA onderzoekt 'Klaassen-incident'

Delen via E-mail

Zowel West Ham United als Fiorentina moet vrezen voor een straf van de UEFA. De Europese voetbalbond onderzoekt het gedrag van beide supportersgroepen tijdens de Conference League-finale, waarbij West Ham er vermoedelijk het slechtst van afkomt.

Fiorentina-aanvoerder Cristiano Biraghi werd in de eerste helft bekogeld met bekers en voorwerpen. De Italiaan liep daarbij een flinke hoofdwond op en speelde de wedstrijd uit met een tulband.

Het incident deed denken aan een voorval tijdens het bekerduel Feyenoord-Ajax van eerder in het seizoen. Ajacied Davy Klaassen werd toen geraakt door een aansteker en zat ook onder het bloed. In tegenstelling tot Fiorentina-West Ham werd de wedstrijd in De Kuip stilgelegd.