Inzaghi vol branie voor CL-finale: 'We zijn klaar om de voetbalwereld te shockeren'

Internazionale is klaar om zaterdag in de finale van de Champions League tegen de grote favoriet Manchester City "de voetbalwereld te shockeren". Dat zei trainer Simone Inzaghi vrijdag op zijn persconferentie in Istanboel.

"We weten dat we een enorme kans hebben om voetbalgeschiedenis te schrijven", zei Inzaghi. "We weten dat het heel moeilijk wordt, maar we gaan het proberen. 'Samen' is het woord dat ons hier heeft gebracht en samen zullen we zaterdag proberen te winnen."

Inter won elf van de laatste twaalf officiële wedstrijden. Ook City, dat in Engeland de titel en de FA Cup pakte, is in vorm. "We weten wat voor soort wedstrijd we morgen moeten spelen", vertelde Inzaghi.

"City is het sterkste team ter wereld. Dat hebben ze bewezen in de wedstrijden die ze hebben gespeeld. We moeten de fouten die we maken beperken tot een minimum en zelf de kansen grijpen die we krijgen."

1:46 Afspelen knop Lautaro Martínez schiet Inter naar Champions League-finale

'Hadden weinig tijd om na te denken'

Manchester City won de Champions League nog nooit. Inter was drie keer de sterkste in het belangrijkste toernooi voor Europese clubteams, waarvan in 2010 voor het laatst.

"De afgelopen weken hebben we weinig tijd gehad om na te denken over de finale van de Champions League. We waren druk met de bekerfinale. Nu telt voor ons de Champions League-finale", zei de 47-jarige Inzaghi.

"We spelen tegen Manchester City onze 57e wedstrijd van het seizoen. Het was een erg lange reis met enkele moeilijke momenten. We hebben geleerd van verdiende en onverdiende nederlagen en hebben ons waanzinnig ingespannen om in Istanboel te komen."

Inzaghi denkt dat de finale beslist kan worden op het middenveld. "Maar ik denk dat de benen, het hoofd en het hart van de spelers een nog grotere rol spelen. De benen worden gebruikt om te rennen, het hoofd om helder te zijn en het hart om energie te vinden die je op sommige momenten niet denkt te hebben."