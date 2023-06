FC Twente slaat dubbelslag met komst Ajacied Regeer en PEC-belofte Taha

FC Twente heeft vrijdag twee spelers gepresenteerd voor het nieuwe seizoen. Zowel Ajacied Youri Regeer als de veelbelovende PEC Zwolle-speler Younes Taha heeft een contract tot medio 2027 getekend in Enschede.

De negentienjarige Regeer doorliep de Ajax-jeugd, maar brak niet door in het eerste elftal. Het bleef bij zes optredens in de Eredivisie. De middenvelder annex verdediger speelde wel 91 wedstrijden in de Keuken Kampioen Divisie namens Jong Ajax.

Bij FC Twente hoopt Regeer wél een basisplaats te veroveren. "Ik ben ontzettend trots op deze mooie stap in mijn carrière", zegt hij. "Ik hoop me verder te ontwikkelen binnen deze prachtige club en kan niet wachten om te beginnen aan het nieuwe seizoen."

Het Ajax-contract van Regeer, die door FC Twente-directeur Jan Streuer wordt omschreven als "een groot talent en een vrij complete en multifunctionele speler", liep tot de zomer van 2025. Het is niet bekend hoeveel geld er met de transfer gemoeid is.

"Mijn broer Redouan heeft een paar jaar geleden in het beloftenteam van FC Twente gespeeld en hij vertelde al wat voor mooie club dit is", zegt Taha. "Zondag was ik voor het eerst in De Grolsch Veste en ik was meteen om. Hier wil je toch voetballen?"