FIFA dankt 'echte legende' Van Basten voor brief over wangedrag op voetbalveld

De FIFA is dankbaar voor de brief die Marco van Basten deze week naar voorzitter Gianni Infantino stuurde. De Nederlandse oud-topspits pleitte daarin voor de aanpak van wangedrag op het voetbalveld.

De FIFA laat in een reactie op de brief van de 58-jarige Van Basten weten altijd open te staan voor ideeën en suggesties om de sport te verbeteren, zowel op het veld als daarbuiten.

"De FIFA heeft kennisgenomen van de brief van Marco van Basten, een echte voetballegende die een belangrijke rol heeft gespeeld in de groei en ontwikkeling van de afdeling technische ontwikkeling", meldt de FIFA in een mail.

"Sommige van deze ideeën zijn ook naar voren gebracht toen hij hier de leiding had (Van Basten was in het verleden even hoofd technische ontwikkeling bij de FIFA, red.). Verder worden ze regelmatig besproken bij bijeenkomsten van de internationale spelregelcommissie IFAB, waar we graag aan deelnemen."

Van Basten wil effectieve speeltijd en minder geklaag

Van Basten schreef zijn brief naar aanleiding van onder meer de Europa League-finale tussen AS Roma en Sevilla. Daarin misdroegen de spelers van beide ploegen én Roma-trainer José Mourinho zich behoorlijk.

De Nederlander pleit voor andere regels. Zo zou hij graag zien dat alleen de aanvoerder met de scheidsrechter praat en wil hij de invoering van effectieve speeltijd.

Ideeën van buitenaf kunnen niet zomaar worden doorgevoerd, benadrukt de FIFA. "Volgens de standaardprocedure moeten alle suggesties met betrekking tot de spelregels de standaardprocessen volgen die zijn vastgelegd in de IFAB-protocollen."

De wereldvoetbalbond stipt verder nog aan tevreden te zijn over recente veranderingen. "In de afgelopen jaren zijn op voorstel van de FIFA verbeteringen aangebracht in de spelregels, zoals het gebruik van technologie om voetbal eerlijker te maken."