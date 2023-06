Na 2,1 miljard euro aan nieuwe spelers staat City op drempel Europese glorie

Vijftien jaar na de overname door de Abu Dhabi United Group kan Manchester City zaterdagavond de kroon op het werk zetten. Een zege in de Champions League-finale tegen Internazionale scheidt 'The Citizens' van de triple.

"Op de laatste dag van de transfermarkt deed Chelsea me een fantastisch aanbod, dat ik accepteerde", vertelde de opgetogen Robinho in september 2008 bij zijn presentatie voor Manchester City. "O, sorry, Manchester City natuurlijk."

De verspreking van de Braziliaan viel ergens wel te begrijpen. Lange tijd leek het erop dat de dribbelaar in de zomer van 2008 naar Chelsea zou gaan, totdat Premier League-middenmoter Manchester City in handen kwam van sjeik Mansour Bin Zayed Bin Sultan Al Nahyan en zijn Abu Dhabi United Group.

Het geschatte vermogen van de familie Mansour bedraagt 20 miljard euro. Daarmee is zijn familie de welvarendste van Abu Dhabi, een van de zeven staatjes die gezamenlijk de Verenigde Arabische Emiraten vormen.

City zet niet in op uitgebluste sterren

Robinho was de eerste in een lange lijst aankopen die Manchester City hebben gekatapulteerd naar de Engelse en later ook Europese top. De Braziliaan zou niet symbool komen te staan voor de klassieke City-aankoop: de clubleiding zet niet in op uitgebluste sterren, maar op spelers die nog niet aan hun absolute plafond zitten. Een beleid dat uiterst succesvol, maar ook prijzig is.

In de vijftien jaar na de overname gaf Manchester City liefst 2,31 miljard euro uit aan spelers. Alleen Chelsea spendeerde in dezelfde periode meer op de transfermarkt (2,38 miljard euro). De Londenaren wonnen naast vele nationale prijzen ook tweemaal de Champions League, de nog ontbrekende parel in de kroon van Manchester City.

Daar kan zaterdagavond in Istanboel verandering in komen. Daarmee zou de club, die in de jaren negentig nog in de marge vertoefde, pas de tweede Engelse club met een treble worden, na Manchester United.

Komst Guardiola meesterzet Manchester City-leiding

Voor trainer Josep Guardiola kan het na zijn kunststukje met FC Barcelona in 2009 zijn tweede triple worden. De Catalaan is misschien wel de belangrijkste aankoop van Manchester City.

Sjeik Mansour en de zijnen zaten al jaren achter de tacticus aan voordat hij in 2016 eindelijk zijn jawoord gaf. Na een moeizaam debuutseizoen, waarin Manchester City als derde finishte en in Europa teleurstelde, kreeg Guardiola zijn ploeg aan het draaien.

Eerder in zijn loopbaan vreesde de oefenmeester voor zijn houdbaarheidsdatum, maar na vier jaar Barcelona en drie seizoenen Bayern München zit de Catalaan aan het einde van alweer zijn zevende City-jaar. Met jaarlijks twee of drie grote aankopen zorgt Guardiola voor de broodnodige verversing en honger in zijn selectie. Een triple zou in dat kader dan ook niet het slotstuk, maar het startsein van een City-tijdperk zijn.