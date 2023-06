Voetballer die sporthal met kinderen in reed terug bij Leuven: 'Hij had een flauwte'

Sofian Kiyine is weer welkom bij OH Leuven. De Belgisch-Marokkaanse voetballer werd eind maart op non-actief gesteld, nadat hij met zijn auto een sporthal binnen was gevlogen. Volgens zijn club was een flauwte de boosdoener, hoewel er ook alcohol in het spel was.

OH Leuven heeft vrijdag voor het eerst uitgebreid op de gebeurtenissen gereageerd. "Sofian Kiyine had op het moment van het ongeval te veel alcohol in het bloed", is te lezen op de site van de Belgische eersteklasser. "Het onderzoek van justitie is nog bezig. De eventuele strafrechtelijke gevolgen zijn nog niet bekend."

De beelden gingen op 31 maart de wereld over. OH Leuven-speler Kiyine verloor in het Belgische plaatsje Flémalle op hoge snelheid de macht over het stuur, waarna hij met zijn auto dwars door de gevel van een sporthal vloog. Daar waren kinderen aanwezig, maar die zaten op dat moment in de kleedkamer.

De 25-jarige Kiyine was zelf de enige die verwondingen overhield aan het opmerkelijke ongeval. Hij werd buiten levensgevaar naar het ziekenhuis gebracht en herstelde volledig.

Opvallend genoeg denkt OH Leuven niet dat alcohol de boosdoener was. "Zoals het er nu uitziet, heeft Kiyine last gehad van een flauwte en ligt daar de oorzaak van het ongeval", vertelt voorzitter Peter Willems vrijdag op een persconferentie. "Uiteraard houden we een slag om de arm, mocht er in het dossier nog iets opduiken dat we nu niet weten."

Voorwaarden verbonden aan terugkeer Kiyine

Kiyine is door zijn club weer in genade aangenomen. Daar zijn wel enkele voorwaarden aan verbonden. "We hebben de afgelopen weken veel gesprekken met Sofian gevoerd", zegt Willems. "Hij is zich bewust van wat er gebeurd is en begrijpt dat we aan een ramp ontsnapt zijn."

"We zijn in overleg met Sofian en met dank aan deskundig advies een aantal initiatieven gestart. Hij zal een specifiek traject volgen, laat vrijwillig een alcoholslot installeren, gaat de jeugd in Flémalle ondersteunen en zal zich als vrijwilliger in een revalidatiecentrum bezighouden met verkeersslachtoffers."

Kiyine zegt heel goed te snappen wat voor impact het ongeval heeft gehad. "Dit heeft me heel erg aangegrepen, want dit past totaal niet bij de persoon die ik ben", zegt de middenvelder. "Ik excuseer me dan ook bij iedereen. Ik zal me elke dag bewijzen. Niet alleen met woorden, maar ook met concrete daden. De rechter zal beslissen wat de juridische gevolgen zijn."