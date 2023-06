Kökçü lost Sinisterra af als duurste uitgaande Feyenoord-transfer ooit

Orkun Kökçü is de opvolger van Luis Sinisterra als duurste uitgaande speler van Feyenoord ooit. De 22-jarige middenvelder tekende zaterdag een contract tot medio 2028 bij Benfica, dat sowieso 25 miljoen euro voor hem betaalt. Dat bedrag kan door bonussen oplopen tot 30 miljoen.

Kokçu is de opvolger van Sinisterra, die in de zomer van 2022 miljoen euro aan Leeds United werd verkocht. De Colombiaanse international werd na zestien jaar de opvolger van Dirk Kuijt, die in 2006 voor 18 miljoen euro naar Liverpool vertrok.

Hoewel Kökçü de duurste uitgaande Feyenoord-speler ooit is, vindt de Turks international zijn naam niet terug in de top tien van duurste uitgaande Eredivisie-transfers ooit. Antony, die vorig jaar voor 95 miljoen van Ajax naar Manchester United verhuisde, voert de lijst aan.

Kökçü is met minimaal 25 miljoen euro niet alleen de duurste Feyenoord-speler aller tijden. Hij is ook een van de duurste aankopen ooit van Benfica. Alleen Enzo Fernández (44 miljoen) en Darwin Nuñez (34 miljoen) werden voor een groter bedrag aangekocht. Kökçü staat derde op de lijst.

Duurste uitgaande Feyenoord-transfers Orkun Kökçü naar Benfica (30 miljoen euro) Luis Sinisterra naar Leeds United (25 miljoen euro) Dirk Kuijt naar Liverpool (18 miljoen euro) Rick Karsdorp naar AS Roma (16 miljoen euro) Tyrell Malacia naar Manchester United, Terrence Kongolo naar AS Monaco, Jordy Clasie naar Southampton (15 miljoen euro)

De aankondiging van Orkun Kokçu op de website van Benfica. Foto: Benfica

Kökçü speelde sinds 2014 voor Feyenoord

Feyenoord maakt flinke winst op Kökçü, die sinds 2014 als jeugdspeler verbonden is aan de club. De middenvelder maakte op 27 september 2018 zijn debuut voor Feyenoord. In totaal speelde hij 175 wedstrijden voor Feyenoord, waarin hij 32 keer trefzeker was en 27 assists verzorgde.

Na een moeizame start groeide de aanvoerder afgelopen seizoen uit tot de uitblinker van de landskampioen. Hij was van grote waarde met acht goals en drie assists in 32 Eredivisie-duels.

Naast de landstitel won Kökçü de Johan Cruijff Schaal in 2019 en bereikte hij met Feyenoord de Conference League-finale in 2022, die werd verloren van AS Roma.