Buijs volgt Velázquez op bij Fortuna Sittard en keert terug in de Eredivisie

Danny Buijs keert als trainer van Fortuna Sittard terug in de Eredivisie. De oud-speler van onder meer Feyenoord, ADO Den Haag en FC Groningen volgt in Limburg de vertrokken Julio Velázquez op.

Voor de veertigjarige Buijs wordt het zijn tweede klus in de Eredivisie. Eerder stond hij vier seizoenen aan het roer bij FC Groningen. Bij de 'Trots van het Noorden' werd in 2022 zijn contract niet verlengd.

"Mij staat bij dat het in Sittard altijd lastig voetballen was, vooral als het publiek erachter ging staan. Dat moeten we ook komend seizoen weer realiseren", reageert Buijs op de clubsite . "De relatie met de supporters is hierin essentieel."

Na zijn periode in Groningen werkte Buijs bij KV Mechelen, maar dat avontuur kwam door tegenvallende resultaten vroegtijdig tot een einde. Buijs, die voor zijn periode in Groningen alleen bij de amateurs van Kozakken Boys werkte, werd al na vier maanden ontslagen.

Bij Fortuna is Buijs de opvolger van Velázquez, die op zijn beurt in september vorig jaar de taken van de ontslagen Sjors Ultee overnam. Destijds was Fortuna hekkensluiter, maar onder zijn bewind klom de club op. Fortuna was ruim voor het einde van het seizoen 'veilig' en eindigde op de dertiende plek.