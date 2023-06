Oranjevrouwen als nummer 9 van de wereld naar WK: laagste positie sinds 2018

De Oranjevrouwen gaan als nummer negen van de wereld naar het WK in Nieuw-Zeeland en Australië, blijkt uit de wereldranglijst die de FIFA vrijdag heeft gepubliceerd. Het is de laagste positie in bijna vijf jaar tijd.

Nederland is één plek gezakt ten opzichte van de vorige ranglijst, die in maart werd gepubliceerd. Brazilië steeg een plekje en heeft de achtste plek overgenomen.

De negende plek is de laagste positie van Nederland op de wereldranglijst sinds september 2018, toen het tiende stond. Op het hoogtepunt stonden de Oranjevrouwen meermaals op de derde plek.

Na de bekendmaking van de vorige FIFA-ranglijst speelde Oranje nog twee oefeninterlands. In Sittard werd op 7 april met 0-1 verloren van Duitsland. Vier dagen later won de ploeg van bondscoach Andries Jonker met 4-1 van Polen.

Wereldkampioen Verenigde Staten voert de ranglijst nog altijd aan. De titelverdediger zit bij Nederland in de groep op het WK, net als Portugal en Vietnam. Portugal is de nummer 21, Vietnam staat 32e. Duitsland staat 2e, voor Zweden, Europees kampioen Engeland en Frankrijk. De top 5 is daarmee ongewijzigd.

De volgende ranglijst wordt bekendgemaakt op 25 augustus, na het WK voetbal. Dat begint op 20 juli en duurt tot en met 20 augustus.