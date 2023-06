Gemaskerde held Zerrouki redt FC Twente: 'Ik hou dat ding komende tijd maar op'

Ramiz Zerrouki was donderdagavond van grote waarde voor FC Twente. De middenvelder kopte op bezoek bij Sparta in blessuretijd de 1-1 binnen, waardoor de tukkers volop in de race blijven voor Europees voetbal. Het masker op zijn gezicht bleek daarbij geen belemmering.

In de 93e minuut dook Zerrouki plots in het strafschopgebied van Sparta op. De 25-jarige Amsterdammer ontweek de onhandig uitgekomen Sparta-keeper Nick Olij en kopte een voorzet van Michal Sadílek binnen. Zo sloot FC Twente de heenwedstrijd tegen Sparta in de finale van de play-offs om Europees voetbal met een gelijkspel af.

"Ik kom niet heel vaak daar", zei Zerrouki na afloop tegen ESPN. De middenvelder staat normaal aan de basis van de FC Twente-aanvallen, maar fungeerde ditmaal als afmaker. "Het was een prachtige bal van Sadílek, die precies tussen de verdediging en de keeper in viel."

Zerrouki leek bij zijn goal geen last te hebben van zijn masker, dat hij draagt vanwege een gebroken neus. "Ik zag de bal gelukkig goed. Dat masker zit soms wel in de weg, maar nu viel de bal goed op m'n voorhoofd. Ik denk dat ik dat masker de komende weken maar op hou."

FC Twente kreeg wel een knauw te verwerken door een gele kaart voor Sadílek, die net als Zerrouki op scherp stond en dus de return mist. "We waren er vooraf wel mee bezig", zei Zerrouki. "We vertelden tegen elkaar dat we geen domme overtredingen moesten maken. Slim zijn, de man voor je houden: je kent die termen wel. Zo zie je maar dat het onmogelijk is om dat soort dingen te vermijden."