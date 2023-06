Fout doelman Olij kost Sparta zege op FC Twente in strijd om Europees ticket

Sparta heeft donderdag een overwinning uit handen gegeven in het heenduel van de play-offsfinale tegen FC Twente: 1-1. Doelman Nick Olij van de Rotterdammers ging in blessuretijd van de tweede helft in de fout, waardoor er in de tweestrijd nog niets is beslist.

Het Sparta van trainer Maurice Steijn was vlak na rust op goedkope wijze aan de leiding gekomen. Koki Saito ging in het strafschopgebied tegen de vlakte en scheidsrechter Jeroen Manschot wees naar de stip. Het leek alsof de Japanner werd aangetikt door Václav Cerný, maar in de herhaling bleek dat er van contact geen sprake was. Toch liet de VAR het erbij.

Vito van Crooij ging achter de bal staan. FC Twente-keeper Lars Unnerstall dook getelefoneerd naar de hoek en was dus kansloos op het schot in het midden van de goal.

Sparta koerste op een overwinning af, maar de de ploeg van trainer Ron Jans kwam toch nog langszij. In de 93e minuut kopte Ramiz Zerrouki de 1-1 binnen, nadat Olij knullig uit zijn doel was gekomen. De 27-jarige doelman kreeg de laatste weken veel complimenten, maar werd zo de schlemiel van de avond.

Dat alles gebeurde na een eerste helft waarin beide ploegen aan elkaar gewaagd waren, maar verder niet konden imponeren. Na rust werd het een aanmerkelijk leuker schouwspel op Het Kasteel. Uiteindelijk was de remise een correcte afspiegeling van de krachtsverhouding.