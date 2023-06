Fledderus krijgt na roemloze aftocht bij FC Groningen baan bij Eredivisie CV

Mark-Jan Fledderus is donderdag gepresenteerd als technisch manager van de Eredivisie CV. De voormalige technisch directeur van FC Groningen krijgt na zijn roemloze aftocht bij de Noorderlingen een gloednieuwe functie, waarin hij verantwoordelijk is voor de ontwikkeling van de competitie.

De voormalige technisch directeur van Heracles Almelo en FC Groningen gaat zich binnen de Eredivisie CV richten op een gevarieerd takenpakket. Fledderus wordt onder meer verantwoordelijk voor de speelkalender, de competitieopzet en het bevorderen van de samenwerking met voetbalbestuurders in binnen- en buitenland.

Afgelopen seizoen was er in Groningen veel kritiek op de oud-middenvelder. Fans riepen om het vertrek van de veertigjarige directeur, die onder meer onder vuur lag vanwege zijn aankoopbeleid. Ook zou hij niet altijd goed zijn omgegaan met spelers, trainers en personeel. In februari nam FC Groningen afscheid van Fledderus.

"Niet alles wat hij aanraakte in zijn carrière veranderde in goud, nee. Maar bij wie wel?", zegt Eredivisie CV-directeur Jan de Jong. "Daarbij komt dat hij behoorlijk zelfkritisch is, en hij heeft een enorm leervermogen. Mark-Jan weet wat er leeft in de Eredivisie, wat de thema's en de uitdagingen zijn. En hij heeft goed zicht op het internationale concurrentieveld."

Fledderus kijkt na roemloze aftocht uit naar nieuwe baan

Fledderus kijkt na een roerige periode bij Groningen uit naar zijn nieuwe baan. "De Eredivisie is een prachtige competitie waar ik als speler en technisch eindverantwoordelijke bij verschillende clubs deel van heb mogen uitmaken. Het is een enorme eer om nu vanuit deze rol een bijdrage te mogen leveren aan de sportieftechnische ontwikkeling hiervan."

Fledderus speelde in zijn profcarrière voor sc Heerenveen, Telstar, FC Groningen, Roda JC en Heracles Almelo. De voormalige middenvelder speelde 310 Eredivisie-duels, waarin hij 32 trefzeker was en 29 assists verzorgde.