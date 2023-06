Ajacied Berghuis hangt 2 duels schorsing boven het hoofd na klap aan omstander

Delen via E-mail

De aanklager betaald voetbal wil Steven Berghuis voor drie wedstrijden, waarvan één voorwaardelijk, schorsen. De 31-jarige aanvaller van Ajax maakte eind mei een slaande beweging naar een omstander bij het stadion van FC Twente.

Berghuis stond na de 3-1-nederlaag op het punt de spelersbus in te stappen toen de betreffende omstander wat naar de aanvaller riep. De 45-voudig Oranje-international verloor zijn zelfbeheersing en deelde een klap uit. Ajax gaf een boete aan Berghuis, die spijt betuigde.

De aanklager vindt het gedrag van Berghuis in strijd met de reglementen en de gedragscode van de KNVB. Berghuis zou met zijn actie het betaald voetbal en de voetbalsport in het algemeen in diskrediet hebben gebracht.