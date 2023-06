Kökçü verlaat jeugdliefde Feyenoord voor recordbedrag en tekent bij Benfica

Orkun Kökçü vertrekt voor een recordbedrag bij Feyenoord. De 22-jarige middenvelder tekent een contract voor vijf jaar bij Benfica, zo meldt de Portugese club. De Portugezen betalen inclusief bonussen dertig miljoen euro voor Kökçü, een recordbedrag voor een uitgaande speler bij Feyenoord.

Niet eerder leverde een speler van Feyenoord zoveel op. De duurste uitgaande transfer van de Rotterdammers was Luis Sinisterra, die in 2022 voor 25 miljoen euro de overstap maakte naar Leeds United.

Bovendien kan Kökçü de Rotterdammers nog meer geld gaan opleveren. Als de Turks international in de toekomst een nieuwe stap maakt, ontvangt Feyenoord een deel. Het doorverkooppercentage hangt af van het bedrag waarvoor Benfica Kökçü verkoopt.

Kökçü, die in zijn contract bij Benfica een ontsnappingsclausule van 150 miljoen euro heeft staan, groeide deze jaargang uit tot de uitblinker van landskampioen Feyenoord. De middenvelder was van grote waarde met acht goals en drie assists in 32 Eredivisie-duels.

"Ik heb altijd gezegd dat ik Feyenoord pas zou verlaten als de tijd daarvoor rijp is en de voorwaarden ook goed zouden zijn voor de club", zegt Kökçü. "Ik wilde niets liever dan eerst met deze geweldige club succesvol zijn. Dat dit is gelukt, helpt mij om nu met trots en voldoening afscheid te kunnen nemen."

Duurste uitgaande Feyenoord-transfers Orkun Kökçü naar Benfica (30 miljoen euro) Luis Sinisterra naar Leeds United (25 miljoen euro) Dirk Kuijt naar Liverpool (18 miljoen euro) Rick Karsdorp naar AS Roma (16 miljoen euro) Tyrell Malacia naar Manchester United, Terrence Kongolo naar AS Monaco, Jordy Clasie naar Southampton (15 miljoen euro)

Kökçü keert 30 juli al terug in De Kuip

Bij Benfica wordt Kökçü gezien als de opvolger van Enzo Fernández, die in de winter voor 121 miljoen euro naar Chelsea vertrok. Kökçü wordt bij de Portugese topclub herenigd met Fredrik Aursnes, die in 2022 voor 15 miljoen naar Benfica ging. Voormalig PSV-coach Roger Schmidt is de coach van Benfica.

"Alle mooie herinneringen en lessen neem ik met me mee en ik dank iedereen die daaraan heeft bijgedragen", vertelt Kökçü. "Van mijn teamgenoten tot alle trainers, de directie, alle andere medewerkers en natuurlijk ook de supporters: ik wens jullie allemaal niets minder dan het beste toe."

De supporters van Feyenoord kunnen volgende maand al afscheid nemen van de 22-jarige Kökçu, die in totaal 175 wedstrijden voor Feyenoord speelde. Op 30 juli komt hij met zijn nieuwe club namelijk voor een oefenwedstrijd op bezoek in De Kuip.