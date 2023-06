In april was het nog 'Moyes out' bij West Ham: 'En nu beleef ik mijn hoogtepunt'

David Moyes geniet met volle teugen van de Conference League-winst met West Ham United. De zestigjarige manager was nog niet zo lang geleden dicht bij een ontslag.

West Ham was dankzij een laat doelpunt van Jarrod Bowen met 2-1 te sterk voor Fiorentina. Daarmee werd het seizoen gered; in de Premier League hadden 'The Hammers' namelijk lang degradatiezorgen.

Het leidde tot veel druk op Moyes. Twee maanden geleden ontrolden supporters van West Ham tijdens de uitwedstrijd tegen Fulham nog een spandoek met de tekst "Moyes out". Het duel werd met 0-1 gewonnen, wat volgens Britse media zijn redding was.

"En nu is dit het hoogtepunt van mijn trainersloopbaan", zei Moyes na de historische zege op Fiorentina. "We hebben vlak voor tijd gewonnen, we hebben een prijs gepakt én mijn familie is hier. Zoiets maak je niet vaak mee. Het is geweldig."

"Natuurlijk was ons Premier League-seizoen niet om over naar huis te schrijven, maar ons Europese avontuur was geweldig. De spelers hebben samen echt iets neergezet. Dit soort momenten moet je koesteren."

5:34 Afspelen knop Samenvatting Conference League-finale: West Ham-Fiorentina (2-1)

Mogelijk vertrekkende Rice: 'Dit betekent alles voor me'

Ook West Ham-aanvoerder Declan Rice was vanzelfsprekend dolblij met de prijs die hij met zijn club pakte. Hij speelt al sinds de jeugd voor de Europacup II-winnaar van 1965.

"Dit betekent alles voor me. We geloofden er vanavond allemaal heilig in. Ik ben blij voor iedereen: de spelers, de trainer, de staf en de fans. Ik ben net zo blij voor hen als ik voor mezelf ben", zei Rice.

De 24-jarige middenvelder wordt nadrukkelijk gelinkt aan Bayern München en Arsenal. "Maar er is niets concreet", zei hij daarover. "Ik geniet nu vooral en zie wel wat er gebeurt."