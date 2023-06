AZ-beul West Ham wint Conference League in ontsierde finale tegen Fiorentina

West Ham United heeft woensdag de Conference League gewonnen. De Engelse club, die in de halve finales AZ uitschakelde, was in de finale in Praag met 2-1 te sterk voor het Fiorentina van Sofyan Amrabat.

West Ham opende na ruim een uur spelen de score via Saïd Benrahma, die een penalty benutte. Vijf minuten later kwam Fiorentina alweer langszij: Giacomo Bonaventura schoof de bal in de verre hoek. In de negentigste minuut maakte Jarrod Bowen de winnende en beslissende goal voor de Engelsen.

De finale in Praag werd ontsierd door een 'Davy Klaassen-incident' in de eerste helft. Cristiano Biraghi werd na een half uur spelen, bij het nemen van een hoekschop, geraakt door een beker vanuit het publiek. Het leverde hem een flinke hoofdwond op. Als gevolg daarvan lag het duel een paar minuten stil.

Voor West Ham United is het de eerste Europese hoofdprijs sinds 1965, toen 'The Hammers' de Europacup II wonnen. Het is ook een van de weinige hoofdprijzen in de clubgeschiedenis. West Ham werd nog nooit landskampioen, maar won wel drie keer de FA Cup (1964, 1975 en 1980).

Voor Amrabat lijkt er zo een teleurstellend einde te komen aan zijn verblijf bij Fiorentina. De Marokkaans international staat naar verluidt in de belangstelling van meerdere topclubs in Europa en schijnt te gaan vertrekken bij de club, die FC Twente in de derde voorronde van de Conference League uitschakelde.