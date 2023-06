'Klaassen-incident' in Conference League-finale: hoofdwond voor Fiorentina-speler

De Conference League-finale tussen Fiorentina en West Ham United in Praag is woensdagavond opgeschrikt door een vervelend incident. Linksback Cristiano Biraghi van de Italiaanse ploeg werd geraakt door een beker uit het publiek en liep daarbij een hoofdwond op.

Het voorval in de Eden Aréna vond plaats in de 33e minuut. Biraghi stond klaar om een hoekschop te nemen toen vanuit het publiek plastic bekers naar hem werden gegooid. Daarbij werd de dertigjarige Italiaan op zijn achterhoofd geraakt.

Het bloed stroomde eruit. Opvallend genoeg besloot de Spaanse scheidsrechter Carlos del Cerro Grande niet om de wedstrijd stil te leggen. Biraghi werd op het veld behandeld en kreeg een verband om zijn hoofd, waarna het duel werd hervat.

Het incident deed denken aan een voorval in de halve finales van het Nederlandse bekertoernooi twee maanden geleden. Ajacied Davy Klaassen kreeg in De Kuip een aansteker tegen zijn hoofd gegooid door een supporter van Feyenoord. De hoofdwond van de middenvelder was destijds wél een reden om de wedstrijd te staken.

Sterker nog, het incident met Klaassen had grote invloed op het Nederlandse profvoetbal. De KNVB besloot prompt om korte metten te maken met dergelijk wangedrag van supporters. Zodra er in Nederland ook maar één object op het veld wordt gegooid, wordt de wedstrijd kort stilgelegd. Bij herhaling of als iemand geraakt wordt, volgt een definitieve staking. In het Europese voetbal gelden deze regels niet.

De Conference League-finale tussen Fiorentina en West Ham United is nog altijd bezig. De winnaar is de opvolger van AS Roma, dat vorig jaar in de eindstrijd Feyenoord versloeg.