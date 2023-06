Messi ziet af van terugkeer naar FC Barcelona: 'Ik wilde dat niet weer meemaken'

Lionel Messi heeft naar eigen zeggen zelf afgezien van een terugkeer naar FC Barcelona. De Argentijnse superster wilde niet dat er spelers zouden worden verkocht om zijn komst mogelijk te maken en koos mede daarom voor het Amerikaanse Inter Miami

"Ik wilde erg graag naar FC Barcelona terugkeren", zei Messi woensdag in een interview met de Spaanse sportkranten Mundo Deportivo en Sport. "Maar ik wilde niet nog eens in dezelfde situatie terechtkomen als toen ik vertrok."

Messi wilde twee jaar geleden zijn aflopende contract bij FC Barcelona verlengen, maar tot een langer verblijf kwam het niet. De toen noodlijdende club kon zijn miljoenensalaris niet in het salarisbudget inpassen, waardoor er na 21 jaar een einde aan zijn tijdperk in Barcelona kwam. Hij verkaste vervolgens naar Paris Saint-Germain.

"Ik wilde mijn toekomst nu niet opnieuw in andermans handen leggen", zegt Messi. "Hoewel ik heb gehoord dat La Liga alles heeft geaccepteerd en dat alles in orde was gemaakt voor mijn terugkeer, moest er nog veel geregeld worden."

"Ik hoorde dat ze spelers moeten verkopen of spelers salaris moesten inleveren. Dat wilde ik niet op mijn geweten hebben. En toen ik moest vertrekken, zei La Liga ook dat alles in orde was. Ik was bang dat hetzelfde zou gebeuren. Ik wilde mijn eigen beslissing nemen en daarom ben ik niet naar Barcelona gegaan, hoewel ik het geweldig had gevonden."

Lionel Messi had het niet naar zijn zin bij Paris Saint-Germain. Foto: Getty Images

Messi was ongelukkig bij PSG

Messi zegt dat zijn twee teleurstellende jaren bij Paris Saint-Germain invloed hebben gehad op zijn keuze voor Inter Miami. De Argentijn werd in Parijs met hooggespannen verwachtingen gepresenteerd, maar kon die niet inlossen. De afgelopen maanden werd hij zelfs geregeld uitgefloten door de fans van PSG.

"Ik ben niet gelukkig geweest in Parijs", geeft Messi toe. "Ik had het niet naar mijn zin en dat beïnvloedde ook mijn gezinsleven. Ik miste ook veel van het leven van mijn kinderen op school. In Barcelona zocht ik hen op, maar hier deed ik dat veel minder."

"Vandaar ook dat ik nu voor Inter Miami heb gekozen. Ik wil mijn kinderen en familie weer ontmoeten en meer genieten van het dagelijks leven. Ik heb in het voetbal alles bereikt. Nu kijk ik verder dan de sport alleen."