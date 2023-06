Messi slaat FC Barcelona en oliedollars af en verkast definitief naar Inter Miami

Volg nieuws over Lionel Messi Ontvang meldingen bij belangrijke ontwikkelingen rondom Lionel Messi Blijf met meldingen op de hoogte

Messi zou volgens verschillende media vanwege sponsordeals hebben gekozen voor Inter Miami, waar oud-voetballer David Beckham een van de eigenaren is. Adidas en Apple zouden de komst van de wereldkampioen naar de Major League Soccer-club mogelijk maken. Bovendien heeft Messi al een huis in Miami, dat hij momenteel verhuurt.

Messi werd de laatste weken vaak in verband gebracht met Barcelona. Zijn vader en zaakwaarnemer Jorge Messi praatte deze week met voorzitter Joan Laporta over een mogelijke terugkeer, maar de financiële regels van La Liga zouden een hernieuwde samenwerking onmogelijk maken.

Messi won tussen 2004 en 2021 tientallen prijzen met Barcelona, waaronder vier keer de Champions League. In zeventien jaar kwam hij tot 672 goals in 778 wedstrijden. In 2021 moest hij vanwege financiële nood bij Barcelona vertrekken.

Messi leek voorafgaand aan het WK van vorig jaar zijn contract bij PSG nog te verlengen. Na het toernooi in Qatar, waar Messi met Argentinië wereldkampioen werd, kwamen de eerste geruchten over een transfervrij vertrek uit het Parc des Princes.

De verhalen over een breuk werden sterker nadat Messi vorige maand werd geschorst omdat hij een dag in Saoedi-Arabië was terwijl PSG een straftraining had belegd. Bovendien floten de supporters van PSG de vedette de laatste weken regelmatig uit tijdens wedstrijden.