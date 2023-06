Toulouse haalt opnieuw Nederlander: NEC krijgt miljoenen voor Cissoko

Ibrahim Cissoko gaat NEC inruilen voor Toulouse FC. De twintigjarige aanvaller verkast voor naar verluidt 2,5 miljoen euro naar de Franse bekerwinnaar.

Cissoko fungeerde het afgelopen seizoen vooral als invaller bij NEC. In totaal kwam hij 26 keer binnen de lijnen, waarvan hij negen keer in de basis begon. De buitenspeler maakte geregeld indruk met zijn acties vanaf de linkerflank. Toch koos trainer Rogier Meijer vaak voor andere namen in de voorhoede.

De rechtsbenige Cissoko werd in 2016 weggeplukt uit de jeugdopleiding van Vitesse. Zes jaar later volgde het debuut van de linksbuiten in de hoofdmacht van de Nijmegenaren. Hij kwam in ruim een jaar tijd tot 32 duels namens NEC en scoorde daarin drie keer.

"Ibrahim is een mooi voorbeeld van hoe de jeugdopleiding van onze club jeugdspelers beter en sterker kan maken, zodat ze klaar zijn voor een stap naar het profvoetbal", zegt technisch directeur Carlos Aalbers. "Vanuit het eerste team kunnen ze een mooie vervolgstap maken. Dat moment is nu aangebroken."

Bij Toulouse gaat Cissoko samenspelen met landgenoten Thijs Dallinga en Saïd Hamulic. Ook oud-AZ'er Zakaria Aboukhlal staat in Zuid-Frankrijk onder contract. Branco van den Boomen (Ajax) en Stijn Spierings (nog niet bekend) hebben al afscheid genomen van Toulouse, dat als dertiende eindigde in de Ligue 1.