Volgende ster zwicht voor oliedollars: ook Kanté vertrekt naar Saoedi-Arabië

Een nieuwe sterspeler is gezwicht voor het grote geld in Saoedi-Arabië. N'Golo Kanté vervolgt zijn carrière bij Al Ittihad, waar hij ploeggenoot wordt van zijn landgenoot Karim Benzema. Dat is dinsdag bekendgemaakt.

De 32-jarige Kanté was transfervrij na zijn vertrek bij Chelsea en heeft een contract voor vier jaar getekend in het Midden-Oosten. Volgens verschillende media gaat hij er in totaal 100 miljoen euro aan salaris verdienen. Daarbovenop komen nog inkomsten uit portretrechten.

Kanté wordt na Cristiano Ronaldo en Benzema de derde internationale sterspeler die valt voor de Saoedische oliedollars. Benzema tekende twee weken geleden een megacontract ter waarde van 600 miljoen euro bij Al Ittihad, dat afgelopen seizoen kampioen werd in de Saudi Pro League. Ronaldo speelt sinds januari voor Al Nassr.

Door een slepende hamstringblessure was de rol van Kanté bij Chelsea afgelopen seizoen marginaal. De Franse wereldkampioen van 2018 kwam tot slechts zeven competitieduels. Zijn blessure hield hem tussen augustus 2022 en februari 2023 aan de kant. Daardoor moest hij het WK in Qatar aan zich voorbij laten gaan.

Kanté speelde sinds het seizoen 2016/2017 voor Chelsea. Namens 'The Blues' kwam hij tot 269 officiële duels, waarin hij dertien keer scoorde. Met de Londenaren won hij onder meer de Premier League, de Champions League en de Europa League.

Eerder was Kanté speler van Leicester City, waarmee hij in 2016 verrassend landskampioen werd. De defensieve middenvelder maakte vervolgens voor zo'n 36 miljoen euro de overstap naar Chelsea. Voor zijn periode bij Leicester City speelde Kanté in de lagere Franse divisies.