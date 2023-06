Almere City lijkt op weg naar Eredivisie: 'Maar zondag staat er een ander Emmen'

FC Emmen-trainer Dick Lukkien baalt stevig van de 2-0-nederlaag die zijn ploeg dinsdagavond leed bij Almere City. Handhaving wordt een hels karwei voor de nummer zestien van de Eredivisie.

De doelpunten van Almere City, dat de eerste Flevolandse Eredivisie-club kan worden, werden gemaakt door Lance Duijvestijn. Bij beide goals speelde Richairo Zivkovic een ongelukkige rol.

"We waren apathisch en afwachtend, zeker in de eerste helft. Ik was heel blij dat we met 0-0 de pauze in gingen", zei Lukkien voor de camera van ESPN over het spel van Emmen.

"Het leek alsof Almere meer meters wilde maken. Dat past niet bij onze ploeg. Een aantal dingen moet veel beter. Het was gewoon slecht. Het is een verdiende overwinning voor Almere. Maar zondag staat er een ander Emmen, dat kan ik je beloven."

Aanvoerder Jeroen Veldmate zag ook niet het Emmen dan hij gewend is. "We waren gewoon niet onszelf. Dat vind ik het meest kwalijke. We hebben ons laten aftroeven. Ik miste lef en bravoure. We hebben gelukkig nog een herkansing. Weg met die schroom en voetballen."

Een bezorgde blik bij FC Emmen-trainer Dick Lukkien. Foto: Pro Shots

Pastoor: 'Ik heb geweldig genoten'

Trainer Alex Pastoor van Almere City was uiteraard een stuk blijer. De geboren Amsterdammer zag dat zijn ploeg precies uitvoerde wat de bedoeling was: aanvallend en agressief voetbal.

"Ik heb er geweldig van genoten. Ze hebben met hun verstand gespeeld, maar ook met een leeuwenhart. Van zulke teams ben ik echt heel graag trainer. Ik ben er erg trots op", zei Pastoor.

"We hadden controle over de wedstrijd en waren dominant. We zaten overal bovenop. Zo willen we voetballen. Drie dagen geleden speelden we 120 minuten, maar pijntjes en vermoeidheid tellen niet in deze fase."