Moyes staat met West Ham na ruim 1.000 duels voor 'grootste moment' in carrière

David Moyes staat met West Ham United voor de naar eigen zeggen belangrijkste wedstrijd in zijn carrière. De Schotse manager neemt het woensdag in de finale van de Conference League met zijn ploeg op tegen Fiorentina.

"Ik ben op mijn 35e gestart als coach en heb een goede carrière gehad", zei Moyes dinsdag op een persconferentie in Praag. "Ik heb meer dan duizend wedstrijden achter de rug en heb in finales gestaan en promoties meegemaakt, maar dit is het grootste moment."

"Of je nou een beginnend coach bent of een ervaren coach zoals ik, soms doe je er twintig jaar over om een finale zoals deze te mogen coachen. Het is geweldig om hier te zijn voor een Europese finale. Het is zo ongeveer het hoogste wat je kunt bereiken als coach."

Moyes is een van de meest ervaren managers in de Premier League. Hij was ruim elf jaar met succes actief voor Everton en maakte in 2013 de overstap naar Manchester United. Hij veroverde met 'The Red Devils' wel het Community Shield, maar werd al in zijn eerste seizoen ontslagen.

Daarna had Moyes Real Sociedad en Sunderland onder zijn hoede. Sinds eind 2017 is hij manager van West Ham United, waarmee hij dus de Conference League-finale bereikte. In de halve eindstrijd waren de Engelsen te sterk voor AZ.

De spelers van West Ham United op het veld in Praag. Foto: Getty Images

'Hoop dat ik mijn vader iets bijzonders kan geven'

De kans is groot dat ook David Moyes sr. aanwezig is bij de Conference League-finale in Praag. De trotse vader van de West Ham-coach bezocht dit seizoen alle Europese uitwedstrijden van de Londense club.

"Ik denk dat hij in een pub kijkt", grapte Moyes jr. "Het is niet alleen voor mij een bijzondere wedstrijd, maar voor mijn hele familie. Ik hoop dat we iets moois kunnen vieren. Het is altijd speciaal als je als zoon iets bereikt waarop je trots kunt zijn. Ik hoop dat ik mijn vader iets bijzonders kan geven."