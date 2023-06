NU+ De Ligt geniet bij Oranje na van titel met Bayern: 'Alle emotie kwam samen'

Na een turbulent eerste seizoen bij Bayern München, dat toch nog eindigde met de landstitel, kan Matthijs de Ligt volgende week in de finaleronde van de Nations League ook een prijs pakken met het Nederlands elftal. Een interview met de 23-jarige verdediger over zijn persoonlijke ontwikkeling, zijn rol bij Oranje en de zinderende laatste Bundesliga-speelronde.

Hij kan het zich vier jaar later nog goed herinneren. "Die wedstrijd is typerend voor de voetballer die ik toen was", zegt De Ligt dinsdagochtend langs de rand van het trainingsveld van Oranje in Zeist.

Het gaat over de vorige keer dat Nederland een halve finale in de Nations League speelde. De Ligt was nog een tiener en Engeland was de tegenstander in het Portugese Guimarães. De 41-voudig international vertelt over zijn verkeerde aanname en de penalty die hij daarna veroorzaakte. Maar ook over hoe hij vervolgens bij een corner zijn fout goedmaakte door de 1-1 te maken. Uiteindelijk won Oranje met 3-1.

"Aan de ene kant een foutje en aan de andere kant zonder angst een bal binnenkoppen. Zo ging het in die tijd. Ik speelde meer op intuïtie. Dat is veranderd. Ik denk meer na in het veld. Wat is de beste optie? Ja, ik ben rustiger geworden. Volwassener ook."

Programma Nations League 14 juni 20.45 uur (De Kuip): Nederland-Kroatië

15 juni 20.45 uur (Grolsch Veste): Spanje-Italië

18 juni 15.00 uur (Grosch Veste): Troostfinale

18 juni 20.45 uur (De Kuip): Finale

Matthijs de Ligt juicht na zijn rake kopbal tegen Engeland in de halve finale van de Nations League tegen Engeland. Foto: Getty Images

'Het was een explosie van emotie'

Het is de transformatie die De Ligt heeft ondergaan door zijn jaren in het buitenland. Meer dan honderd wedstrijden voor Juventus staan achter zijn naam staan en inmiddels heeft hij ook zijn eerste seizoen bij Bayern München achter de rug.

"Ik heb drie geweldige jaren gehad bij Juventus, maar ik kan ook zeggen dat de stap naar Bayern de juiste was. Ik voel me lekker, heb een goed seizoen achter de rug."

Doordat Bayern op een zinderende slotdag toch nog de landstitel veroverde, durft hij dat ook zo uit te spreken. "Ik kan persoonlijk een goed seizoen draaien, maar als Bayern geen kampioen wordt, dan kan ik niet spreken van een geslaagd seizoen. Nu wel, al weten we bij Bayern ook dat het volgend seizoen beter kan én moet."

Hij hield altijd hoop op de titel, vertelt De Ligt. Ook toen Bayern anderhalve week geleden op bezoek bij FC Köln met twee punten achterstand op Borussia Dortmund aan de laatste speelronde begon. "We hadden een kleine kans. Het laatste wat we wilden was punten laten liggen en dan achteraf horen dat Dortmund ook niet gewonnen had. Focus op onszelf. Zelf winnen, niet verder denken dan dat. "

"Maar ja, toen hoorden we tijdens de wedstrijd onze eigen fans ineens keihard juichen. Dan weet je dat er gescoord is tegen Dortmund. Het was wel grappig om het zo mee te maken. Maar ook intens. Je denkt de titel te hebben verspeeld en dan pak je hem toch nog. Na het laatste fluitsignaal kwamen al die emoties samen, dat was het mooiste moment van het seizoen. Ja, het was een explosie van emotie."

Vreugde bij Matthijs de Ligt na het binnenhalen van de titel. Foto: Getty Images

'Na afloop zag ik de vreugde bij de Portugezen'

Omdat Bayern in de Champions League en de DFB-Pokal niet verder kwam dan de kwartfinales, bleef het voor De Ligt in zijn eerste seizoen bij Bayern bij de titel. Maar met Oranje kan hij nu nog wel een prijs pakken.

Vier jaar geleden ging het voor De Ligt en Oranje mis in de finale van de Nations League tegen Portugal (1-0). "Dat was de eerste editie. Ik had daardoor geen idee hoe ik het toernooi toen moest inschatten."

"Maar na afloop zag ik de vreugde bij de Portugezen. En twee jaar geleden zag ik die vreugde ook bij de eindzege van de Fransen. Natuurlijk, het is geen EK of WK. Maar het is wel een prijs met je land. Dat is iets bijzonders."

Hij trekt een vergelijking met de League Cup in Engeland. "Dat is ook de derde prijs, na de titel en de FA Cup. Maar als je zag wat de winst een paar maanden geleden losmaakte bij Manchester United… Dat was mooi om te zien. Zo moeten wij dit toernooi nu ook benaderen. Ik heb er heel veel zin in."

Matthijs de Ligt als jonge international in 2017 met toenmalig assistent-bondscoach Ruud Gullit. Foto: Getty Images

'We staan nog redelijk aan het begin van het proces'

Met Kroatië als tegenstander in de halve finale en daarna een confrontatie met Italië of Spanje in de (bronzen) finale wordt het ook een meetmoment voor Oranje. "Kroatië is de nummer drie van het WK. Het is een geweldige uitdaging om tegen zo'n land te spelen", vindt De Ligt. "En te kijken waar we staan."

Daarbij ziet hij een belangrijke rol voor zichzelf weggelegd. "Ik ben niet meer die jonge jongen die voor het eerst bij Oranje kwam. Ik ben 23, daar horen bepaalde verantwoordelijkheden bij. Zoals we met bijvoorbeeld Frenkie de Jong, Nathan Aké en Denzel Dumfries meer jongens hebben die in een belangrijke fase in hun carrière zitten. En allemaal bij grote clubs spelen."

"Wij vormen bij Oranje een mooie mix met de nog ervarenere spelers en de jonge jongens. Er is veel kwaliteit. Maar die mix heeft wel grote wedstrijden nodig om beter te worden."

De Ligt noemt het een proces. "En we staan nog redelijk aan het begin van dat proces. Dit Oranje kan nog verder groeien. Over een jaar, op het EK, kunnen we weer een stap verder zijn."