Wegen Juve en Di María scheiden na één jaar: 'Vertrek met een bittere nasmaak'

Ángel Di María vertrekt al na één seizoen bij Juventus. Zijn aflopende contract wordt niet verlengd. De Argentijn verlaat de Italiaanse topclub met opgeheven hoofd, maar baalt ervan geen prijzen te hebben gewonnen.

De 35-jarige Di María speelde sinds afgelopen zomer in het shirt van Juventus, nadat hij transfervrij van Paris Saint-Germain was overgekomen. In dienst van de 'Oude Dame' groeide Di María al snel uit tot vaste waarde. Dit seizoen kwam de vleugelaanvaller tot 26 competitieduels, 4 doelpunten en 4 assists.

"Ik ben aan het einde gekomen van een moeilijke en ingewikkelde fase", steekt Di María van wal in een post op Instagram waarin hij zijn afscheid aankondigt. "Ik vertrek met een gerust hart. Ik heb alles gegeven om prijzen te winnen bij deze club, maar dat is niet gelukt."

In de Serie A speelde Juventus dit jaar geen rol van betekenis in de titelstrijd. Door een straf van tien punten eindigde de gevallen topclub zelfs als zevende. In de Europa League strandde de ploeg van coach Massimiliano Allegri in de halve finales tegen de uiteindelijke winnaar Sevilla. "Ik vertrek met een bittere nasmaak, omdat ik het niet heb waargemaakt."

Di María zegt zich altijd op zijn gemak te hebben gevoeld in de kleedkamer bij Juventus en is dankbaar voor de steun van de supporters. "Ik heb me altijd thuis gevoeld. Een heel dikke knuffel aan alle Juventus-fans. Ik zal jullie voor altijd in mijn hart dragen", zegt de linksbenige aanvaller.

Di María juicht na zijn goal in de WK-finale Foto: Getty Images

Di María beleefde hoogtepunt van carrière in december

Afgezien van zijn moeizame jaar bij Juventus beleefde Di María in december 2022 het hoogtepunt van zijn carrière met Argentinië. Op het WK in Qatar legde de oud-speler van onder meer Real Madrid en Manchester United beslag op de wereldtitel. In de finale tegen Frankrijk maakte hij de 2-0.