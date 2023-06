Liverpool strikt met Argentijns international Mac Allister eerste zomeraanwinst

Liverpool heeft donderdag de komst van middenvelder Alexis Mac Allister afgerond. De Argentijns international komt voor een bedrag van naar verluidt 40 miljoen euro over van Brighton & Hove Albion. Hij tekent op Anfield een meerjarig contract, dat volgens Engelse media tot de zomer van 2028 loopt.

Op het WK in Qatar vervulde Mac Allister een belangrijke rol bij wereldkampioen Argentinië. In de verloren openingswedstrijd tegen Saoedi-Arabië (1-2) zat hij nog op de bank, maar daarna verdiende de 24-jarige spelverdeler een plek in het elftal.

Ook bij Brighton was Mac Allister in het afgelopen seizoen een van de blikvangers. In 35 competitiewedstrijden was hij goed voor tien treffers bij 'The Seagulls'. Daarmee had hij een belangrijk aandeel in het behalen van de zesde plaats in de Premier League.