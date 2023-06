Noppert bewaart WK-aandenken op zolder: 'Maar zou wel terug in de tijd willen'

Na zijn doorbraak op het WK in Qatar lag de wereld aan zijn voeten, maar het liep allemaal anders voor Andries Noppert. Een fraaie transfer kwam er niet. En een slepende liesblessure dwong hem maandenlang thuis óf in een hotel te zitten. "Ik zou weleens terug in de tijd willen gaan."

Na afloop van het WK kreeg Noppert net als zijn ploeggenoten een speciaal shirt met daarop alle gespeelde wedstrijden op het eindtoernooi. Op zich een mooi aandenken, vindt de doelman. "Maar dat van mij zit nog wel in de doos en ligt op zolder", geeft hij eerlijk toe.

"Ik weet het, dat is slecht van me. Heel slecht", vertelt de 29-jarige Noppert schuldbewust. Thuis denkt de doelman van sc Heerenveen namelijk nauwelijks meer aan het bijzondere eindtoernooi in Qatar. "Maar dat is eigenlijk heel raar."

Toen Noppert maandag aankwam in Zeist voor de trainingsstage in de aanloop naar de Nations League dacht hij wél even aan het WK in Qatar. "Ik zeg het ook wel regelmatig tegen mezelf: probeer er eens wat meer aan terug te denken."

"Maar eigenlijk lukt het thuis niet om het gevoel van die periode terug te krijgen", vertelt de Fries langs het veld in Zeist. "Ik zou daarom heel graag terug in de tijd willen gaan. Gewoon even terug naar die geweldige periode."

Noppert keek in Van der Valk-hotel naar Oranje

Het debuut en zijn vijf WK-optredens leken voor Noppert een springplank naar een geweldige periode, maar bij de eerstvolgende interlands in maart was hij niet van de partij. De hype van het WK zat tijdens de duels met Frankrijk en Gibraltar geblesseerd voor de televisie in een Van der Valk-hotel.

Na het WK speelde hij nog maar zes wedstrijden op het hoogste niveau, maar toch wordt hij op straat bestookt met fotoverzoeken of aangestaard. Op zich niet erg, vindt de nuchtere doelman. "Maar als je met je gezin op pad bent, is het niet ideaal."

Toeval was het niet dat Noppert tijdens de vorige interlandperiode in het Van der Valk-hotel zat. Daar vindt hij de rust die hij zoekt en dus boekt hij in de vrije periodes geregeld een kamer in een hotel. Meestal inclusief zwembad, voor zijn zoontje. "Dat is wel belangrijk", zegt hij met een lach. "Maar het belangrijkste is dat we daar onze eigen gang kunnen gaan."

Andries Noppert is voor het eerst na het WK terug bij Oranje. Foto: ANP

'Wie wil nou niet bij Oranje zijn?'

Noppert liep zijn liesblessure op in een van de eerste competitiewedstrijden na het WK en bleef daar vervolgens nog weken mee kwakkelen. Uiteindelijk bleek een operatie noodzakelijk en maakte hij pas in de laatste wedstrijd van het reguliere Eredivisie-seizoen zijn rentree.

In de Europese play-offs ging hij donderdag en zondag met sc Heerenveen onderuit tegen FC Twente. Maandag meldde hij zich alweer bij Oranje. En dat terwijl hij van bondscoach Ronald. Koeman tot zaterdag vrijaf had gekregen en zelfs een midweekje in een Van der Valk-hotel had kunnen overwegen.

"Wie wil nou niet bij Oranje zijn?", vraagt Noppert zich hardop af. "Dit is toch alles wat je wil. Het zijn fantastische jongens. Het is nog altijd prachtig om deel uit te maken van een groep met spelers die bij clubs als FC Barcelona, Liverpool en Bayern München spelen."

Door zijn lange afwezigheid is het onzeker of Noppert het doel verdedigt in de Nations League-eindronde, die volgende week woensdag begint met de halve finale tussen Nederland en Kroatië. De andere opgeroepen doelmannen zijn Justin Bijlow en Mark Flekken.