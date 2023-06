Oranje traint zonder Gakpo in aanloop naar Nations League-eindronde

Oranje is dinsdag zonder Cody Gakpo aan de tweede training voor de finaleronde van de Nations League begonnen. De aanvaller van Liverpool ontbreekt vanwege "prettige familieomstandigheden" in Zeist.

Oranje speelt volgende week woensdag in de halve finales tegen Kroatië. Dat duel wordt in De Kuip gespeeld. Daar is op 18 juni ook de finale. Italië en Spanje treffen elkaar volgende week donderdag in Enschede voor de halve eindstrijd.