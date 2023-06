PSV heeft nieuwe trainer: topkandidaat Bosz volgt Van Nistelrooij op

Peter Bosz is met ingang van komend seizoen de hoofdtrainer van PSV, melden het Eindhovens Dagblad en VI vrijdagavond. De 59-jarige Apeldoorner tekent een meerjarig contract en wordt naar verwachting maandag gepresenteerd.

Bosz is bij PSV de opvolger van Ruud van Nistelrooij. De oud-spits nam vóór de laatste competitiewedstrijd van het seizoen ontslag, omdat hij zich onvoldoende gesteund voelde door de clubleiding. Na zijn onverwachte vertrek werd snel duidelijk dat Bosz de topkandidaat was in het Philips Stadion.

Bosz gaat bij de nummer twee van de Eredivisie samenwerken met twee oude bekenden. Met algemeen directeur Marcel Brands speelde hij samen bij RKC Waalwijk. Technisch directeur Earnest Stewart kent hij nog uit zijn periode als speler van NAC Breda.

PSV wilde de trainerspositie snel invullen. De bekerwinnaar speelt al op 4 augustus tegen kampioen Feyenoord om de Johan Cruijff Schaal. In dezelfde maand staat de derde voorronde van de Champions League op het programma.

Teleurstelling bij Peter Bosz na de verloren Europa League-finale met Ajax in 2017. Foto: Pro Shots

Bosz gelinkt aan FC Twente en Ajax

Bosz werd in maart benaderd door FC Twente, maar de ervaren coach bedankte voor de eer. Sinds het ontslag van Alfred Schreuder bij Ajax in januari werd hij ook vaak in verband gebracht met een terugkeer naar Amsterdam, maar tot een hernieuwde samenwerking kwam het niet.

De laatste trainersklus van Bosz was bij Olympique Lyonnais. In oktober 2022 ontsloeg de club hem wegens teleurstellende prestaties. Daarvoor was de achtvoudig Oranje-international trainer van onder meer Vitesse, Borussia Dortmund, Bayer Leverkusen en dus Ajax.

Bosz staat erom bekend dat hij zijn teams op een aanvallende en dominante manier laat spelen. Hij won in zijn trainerscarrière één hoofdprijs: in het seizoen 2004/2005 legde hij met Heracles Almelo beslag op de titel in de Eerste Divisie.