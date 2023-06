Zeven AZ-fans krijgen korte celstraffen voor rol bij rellen na duel met West Ham

Zeven AZ-aanhangers zijn dinsdag veroordeeld tot onder meer celstraffen voor hun rol tijdens de stadionrellen vorige maand na het verloren duel met West Ham United. De politierechter in Alkmaar veroordeelde ze tot onvoorwaardelijke celstraffen gelijk aan de duur van hun voorarrest, waardoor ze op vrije voeten komen.

De straffen zijn gekoppeld aan taakstraffen tot 150 uur. Zes van de zeven verdachten kregen daarnaast een stadionverbod van een jaar. Twee verdachten moeten vanwege het gebruik van geweld tegen de mobiele eenheid een schadevergoeding van 250 euro betalen.

Tientallen AZ-fans zochten na de nederlaag de confrontatie met de aanhang van West Ham. In Alkmaar zaten Engelse fans en familie en vrienden van de spelers op de hoofdtribune. Toen beveiligers, stewards en de mobiele eenheid ingrepen, keerde de groep zich ook tegen hen.

Beelden van het supportersgeweld gingen de hele wereld over. "Een dergelijke explosie van geweld hebben we lange tijd niet gezien in Nederlandse stadions", zei de officier van justitie.

Hij eiste vanwege de heftigheid van het geweld celstraffen tot negen weken, gecombineerd met een stadionverbod van drie jaar. De politierechter strafte in zes van de zeven gevallen lichter. In één geval was de straf vrijwel hetzelfde als de eis.

AZ-aanhangers betuigen spijt

De zeven mannen in de leeftijd van 29 tot 45 jaar, allemaal afkomstig uit Alkmaar en omgeving, betuigden unaniem spijt. Ook zeiden ze vrijwel allemaal zich te schamen.

"We hadden verloren, waren boos en gefrustreerd", zei een van hen. "En die Engelsen waren ons aan het provoceren. Maar dit had nooit mogen gebeuren."