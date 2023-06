Israëlische club Beitar mist Europees voetbal door veldbestorming

Delen via E-mail

Beitar Jeruzalem is voor volgend seizoen uitgesloten van Europees voetbal. De Israëlische voetbalbond bestraft de club vanwege een veldbestorming na het winnen van de bekerfinale tegen Maccabi Netanya (3-0) in mei.

Beitar Jeruzalem verdiende door de zege een plek in de tweede voorronde van de Conference League. Door de veldbestorming moest de Israëlische president Isaac Herzog uit het stadion in de noordelijke stad Haifa vluchten.

Beitar Jeruzalem moet ook nog voorwaardelijk drie punten inleveren voor het komende seizoen. De club eindigde als zevende in de reguliere competitie en verzekerde zich vervolgens in een aparte competitie van lijfsbehoud.

Beitar Jeruzalem heeft in het verleden vaker straffen gekregen vanwege wangedrag van supporters. In 2021 was Erwin Koeman enkele maanden trainer van de ploeg.