Krijgt Flevoland eindelijk een Eredivisie-club? Almere City kan historie schrijven

Almere City begint dinsdagavond tegen FC Emmen aan een bijzondere missie. De club kan er in de finale van de play-offs namelijk voor zorgen dat Flevoland voor het eerst vertegenwoordigd is in de Eredivisie.

Het is niet zo vreemd dat Flevoland tot nu toe ontbreekt op het hoogste niveau. Almere City, dat tot dertien jaar geleden FC Omniworld heette, werd in 2005 de eerste en tot dusver enige profclub uit die de jongste Nederlandse provincie.

Als Almere City er ten koste van FC Emmen - de enige Drentse club ooit in de Eredivisie - in slaagt om te promoveren, dan is Zeeland nog de enige provincie die nooit een Eredivisionist voortbracht.

In de afgelopen seizoenen kreeg Almere City al twee keer de kans om via de play-offs promotie naar de Eredivisie af te dwingen. In 2015 was de eerste ronde het eindstation en drie jaar later was De Graafschap te sterk in de finale.

Aantal Eredivisie-clubs per provincie sinds het seizoen 1956/1957 Noord-Holland: 11

Noord-Brabant: 10

Zuid-Holland: 9

Limburg: 7

Overijssel: 5

Gelderland: 4

Groningen: 3

Utrecht: 3

Friesland: 2

Drenthe: 1

Flevoland: 0

Zeeland: 0

Pastoor kan zich in bijzonder rijtje voegen

Om de missie dit jaar te laten slagen, lijkt Almere City in ieder geval de juiste trainer in huis te hebben. Alex Pastoor promoveerde namelijk al twee keer: in 2010 met Excelsior en in 2016 met Sparta Rotterdam.

Krijgt de eind 2021 aangestelde Pastoor het voor elkaar om ook Almere City naar de Eredivisie te loodsen, dan schaart hij zich in een bijzonder rijtje. Tot nu toe slaagden zes trainers erin om minstens drie keer te promoveren in Nederland. Van hen steken Frans Körver (zes keer) en Fritz Korbach (vijfmaal) erbovenuit.

Almere City speelt dinsdagavond eerst thuis tegen FC Emmen. De wedstrijd in het Yanmar Stadion begint om 20.00 uur. De return in Emmen wordt zondag om 18.00 uur gespeeld.