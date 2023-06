HSV grijpt weer naast Bundesliga-promotie: comeback tegen Stuttgart blijf uit

Hamburger SV heeft maandag voor het tweede jaar op rij naast promotie naar de Bundesliga gegrepen. 'Die Rothosen' verloren in de play-offs ondanks een droomstart opnieuw van VfB Stuttgart, dat zich handhaafde. Het werd 1-3.

HSV stond in het Volksparkstadion voor een schier onmogelijke opgave. De ploeg van coach Tim Walter moest de 3-0-nederlaag van donderdag in Stuttgart wegpoetsen.

Dankzij een vroege goal van Sonny Kittel - hij schoot in de zesde minuut prachtig raak - mocht HSV even hopen op een wonder. Stuttgart leek binnen een kwartier al langszij te komen, maar het doelpunt van Serhou Guirassy werd na ingrijpen van de VAR afgekeurd wegens buitenspel.

Via twee goals van de Fransman Enzo Millot kwam Stuttgart in de tweede helft op een 1-2-voorsprong. Daarmee was het verzet van HSV wel gebroken. In de zevende minuut van de extra tijd deed spits Silas er op aangeven van Luca Pfeiffer nog een schepje bovenop: 1-3.

Vorige week vierden de HSV-fans in de laatste speelronde van de 2. Bundesliga na een 0-1-zege nog een promotiefeest op het veld van SV Sandhausen. Ze dachten dat hun club was gepromoveerd, maar rivaal 1. FC Heidenheim maakte diep in blessuretijd nog twee cruciale goals op bezoek bij Jahn Regensburg (2-3).

HSV degradeerde in 2018 voor het eerst uit de Bundesliga. De Hamburgers kregen vorig jaar een eerste kans om via de play-offs terug te komen, maar redden het toen niet tegen Hertha BSC. Na een 0-1-overwinning in de uitwedstrijd werd in eigen huis met 0-2 verloren.

