Blind en Reijnders vallen buiten 23-koppige Oranjeselectie voor Nations League

Ronald Koeman heeft Daley Blind en Tijjani Reijnders maandag buiten zijn selectie gelaten voor de Nations League Finals. De bondscoach van Oranje moest een lijst van 23 spelers indienen, wat inhield dat er twee spelers moesten afvallen.

Blind en Reijnders blijven tot de halve finale tegen Kroatië van volgende week woensdag bij de groep, zodat Koeman in het geval van blessures of ziekte alsnog een beroep op ze kan doen.

De 33-jarige Blind speelde in maart zijn honderdste interland en staat inmiddels op een totaal van 101. Hij was in de afgelopen jaren vrijwel altijd een vaste waarde bij Oranje. Dit seizoen maakte hij amper minuten voor Bayern München, de club waarvoor hij Ajax afgelopen winter verruilde.

De wedstrijd tussen Nederland en Kroatië wordt in De Kuip gespeeld. Als Oranje de finale haalt, dan is Spanje of Italië daarin volgende week zondag de tegenstander. Ook dat duel vindt plaats in Rotterdam.