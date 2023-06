In beeld Van Bommel en kampioen Royal Antwerp groots gehuldigd

Het Royal Antwerp van trainer Mark van Bommel is maandag groots gehuldigd in Antwerpen. De club werd zondag na een ongekende apotheose voor het eerst in 66 jaar kampioen van België.

De spelers en staf van Antwerp kwamen aan per boot. Foto: Pro Shots

Mark van Bommel en zijn selectie lieten zich uitgebreid toejuichen op het balkon van het stadhuis van Antwerpen. Foto: Pro Shots

Er was een rondrit in een open bus aan voorafgegaan. Foto: Pro Shots

Directeur Marc Overmars was er ook bij. Foto: EPA

De meeste Antwerp-fans hadden nog nooit een kampioensfeest meegemaakt: de laatste titel dateerde van 1957. Foto: Pro Shots

Ook Vincent Janssen liet zich uitgebreid bejubelen. Foto: Pro Shots

Toby Alderweireld, die zondag vlak voor tijd het (prachtige) beslissende doelpunt maakte, kreeg uiteraard veel aandacht. Foto: Pro Shots

De Antwerp-aanhang was uitzinnig. Foto: Pro Shots

Clubeigenaar Paul Gheysens, bijgenaamd 'Polleke Botox', liet zijn gezicht ook zien. Foto: Pro Shots