Tottenham Hotspur strikt succescoach van Celtic als alternatief voor Slot

Delen via E-mail

Delen via LinkedIn

Delen via Twitter

Delen via Facebook

Delen via WhatsApp

Tottenham Hotspur heeft de zoektocht naar een nieuwe manager met de komst van Ante Postecoglou eindelijk afgerond. De succestrainer van Celtic tekent voor vier jaar en geldt in Londen als alternatief voor Arne Slot.

De Spurs hadden hun zinnen deze zomer gezet op het aantrekken van Slot, maar dat bleek niet haalbaar. De 44-jarige Nederlander besloot Feyenoord trouw te blijven nadat hij de club kampioen had gemaakt.

Met Postecoglou haalt Tottenham nu een andere succescoach binnen. De 57-jarige Australiër met Griekse roots leidde Celtic dit seizoen naar de treble: het kampioenschap en winst van beide Schotse bekertoernooien. Postecoglou is de eerste Australische manager in de Premier League.

Vorig seizoen ging Celtic onder leiding van Postecoglou ook al met de landstitel aan de haal. Sinds zijn komst in de zomer van 2021 pakte de Schotse topclub vijf prijzen.

Postecoglou sleet het grootste deel van zijn trainersloopbaan in Australië, het land waarvan hij tussen 2013 en 2017 bondscoach was. Hij is bij Tottenham de permanente opvolger van Antonio Conte.