Frank de Boer maakt rentree als coach en volgt Marcel Keizer op bij Al Jazira

Frank de Boer blaast zijn trainerscarrière nieuw leven in bij Al Jazira in de Verenigde Arabische Emiraten. De 53-jarige coach is bij de club uit Abu Dhabi de opvolger van landgenoot Marcel Keizer.

De Boer zat zonder trainersklus sinds zijn aftocht bij het Nederlands elftal in 2021. Oranje werd op het EK in de achtste finales uitgeschakeld door Tsjechië, waarna De Boer moest vertrekken.

Het is de zesde klus van De Boer als hoofdcoach. Naast Oranje was hij ook eindverantwoordelijke bij Ajax, Internazionale, Crystal Palace en het Amerikaanse Atlanta United. De Boer werd bij Ajax vier keer landskampioen, maar zijn andere dienstverbanden in Europa waren snel afgelopen.

De Boer komt bij Al Jazira in Thulani Serero een oude bekende tegen. De Zuid-Afrikaanse middenvelder werkte bij Ajax jarenlang samen met de coach.

Vanaf 2016 kwamen de laatste vijf trainers van Al Jazira allemaal uit Nederland: Henk ten Cate, Keizer, Damiën Hertog, Jurgen Streppel en opnieuw Keizer. Keizer was vanaf 2019 vier seizoenen actief bij Al Jazira, dat in 2021 de landstitel veroverde.