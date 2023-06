Inter-coach Inzaghi vreest City niet in CL-finale: 'Angst heb je voor moordenaars'

Internazionale-coach Simone Inzaghi is in aanloop naar de Champions League-finale niet bang voor Manchester City. De Engelse kampioen en FA Cup-winnaar begint zaterdag in Istanboel als topfavoriet aan de eindstrijd en kan het miljoenenbal voor het eerst in de geschiedenis winnen.

"We hebben veel respect voor Manchester City, maar er is geen angst. We hebben het over een voetbalwedstrijd. Angst heb je voor moordenaars, niet voor voetballers", zegt Inzaghi maandag op een persconferentie.

Inter wacht in de finale de zware taak om City-spits Erling Haaland af te stoppen. De Noorse doelpuntenmachine maakte dit seizoen liefst 52 goals voor de ploeg van Josep Guardiola, waarvan 12 in de Champions League.

De 49-jarige Inzaghi zegt dat Inter zich niet voorbereidt op een wedstrijd om alleen Haaland af te stoppen, maar het hele team. "Het is niet Haaland tegen Inter, het is Manchester City tegen Inter. Er is sprake van gezonde spanning, ik kan niet wachten om met mijn jongens het veld op te gaan."

In 2010 won Inter, met Wesley Sneijder in de basis, voor het laatst de 'cup met de grote oren'. In 1964 en 1965 wonnen de 'Nerazzurri' de Europacup I, dat in 1992 plaatsmaakte voor de Champions League.