Oranje begint met eerder aangesloten Noppert aan Nations League-voorbereiding

Oranje is maandag met onder meer Andries Noppert begonnen aan de voorbereiding op de finaleronde van de Nations League. De keeper hoefde zich eigenlijk pas zaterdag te melden in Zeist, omdat hij afgelopen zondag nog met sc Heerenveen tegen FC Twente speelde. Toch wilde hij nu al aansluiten.

Jasper Cillessen is niet geselecteerd na een reeks mindere optredens. Noppert was onder de vorige bondscoach Louis van Gaal de eerste doelman op het WK in Qatar.

Oranje speelt volgende week woensdag in de halve finales tegen Kroatië. Dat duel wordt in De Kuip gespeeld. Daar is op 18 juni ook de finale. Italië en Spanje treffen elkaar volgende week donderdag in Enschede voor de halve eindstrijd.