Yilmaz (37) zet na abrupt vertrek bij Fortuna Sittard punt achter carrière

Burak Yilmaz heeft na zijn abrupte vertrek bij Fortuna Sittard een punt achter zijn carrière gezet. De Turkse topspits vindt het mooi geweest, heeft hij maandag op een ingelaste persconferentie in Istanboel gezegd.

"Gisteravond zwaaide een van 's werelds grootste voetballers af in het stadion", zei Yilmaz, waarmee hij doelde op het afscheid van Zlatan Ibrahimovic. "Ik wilde ook op die manier afscheid nemen, maar het mocht niet zo zijn."

"Ik wilde ook niet via internet mijn pensioen aankondigen. Daarom zijn we hier vandaag. Ik ben altijd voorstander van face-to-facecommunicatie geweest, dus via deze manier wil ik aankondigen dat ik mijn carrière beëindig."

De 37-jarige Yilmaz kwam afgelopen zomer naar Fortuna Sittard. De topschutter tekende voor vijf jaar, waarvan twee als speler. De samenwerking kwam al na één seizoen ten einde. Hij botste met de clubleiding en speelde eind april zijn laatste wedstrijd. Een week geleden maakte hij zijn vertrek uit Sittard kenbaar.

Yilmaz wilde toen nog niet zeggen waarom hij Fortuna zo abrupt achter zich liet. "Ik ging voor een project van vijf jaar naar Fortuna Sittard. Ik zou trainer worden", verklaarde hij maandag. "Toen zagen we dat we niet op één lijn zaten en beëindigden we onze samenwerking. Het is voorbij en vanaf nu kijken we verder."

Burak Yilmaz beleefde zijn hoogtepunt naar eigen zeggen tegen het Nederlands elftal. Foto: ANP

Yilmaz was gevierde spits in en van Turkije

Yilmaz was jarenlang een gevierd spits op de Turkse velden. Hij diende onder meer de topclubs Trabzonspor, Fenerbahçe, Galatasaray en Besiktas. Alleen met Galatasaray werd hij landskampioen, in 2013 en 2015.

Vooral bij de fans van Lille OSC geniet Yilmaz een heldenstatus. In 2021 bezorgde hij de Franse club de eerste landstitel in tien jaar tijd. Yilmaz scoorde in dat seizoen zestien keer. Het was zijn eerste jaar in Frankrijk.

Naar eigen zeggen beleefde Yilmaz zijn mooiste moment op 24 maart 2021, toen hij het Nederlands elftal met een hattrick een afgang bezorgde in de WK-kwalificatiereeks (4-2). "Ik ga die wedstrijd nooit vergeten", zei hij. In 77 interlands voor Turkije scoorde Yilmaz 31 keer. Alleen Hakan Sükür was vaker voor het land trefzeker (51 keer).