Kunstgras verdwijnt uit Eredivisie: clubs vanaf 2025 verplicht op natuurgras

De Eredivisie CV en de achttien clubs in de Eredivisie hebben maandag bij een vergadering besloten dat alle clubs op het hoogste profniveau vanaf het seizoen 2025/2026 verplicht op natuur- of hybridegras moeten spelen.

In het afgelopen reguliere seizoen speelden FC Volendam, Excelsior, FC Emmen en SC Cambuur hun thuiswedstrijden op kunstgras. Cambuur is gedegradeerd uit de Eredivisie, terwijl FC Emmen in de finale van de play-offs staat.

De clubs zouden ook een besluit nemen over een nieuw mediacontract, maar daarvan is het niet gekomen. "De gesprekken daarover lopen nog. Om die reden is hier, in tegenstelling tot eerdere berichtgeving, nog geen besluit over genomen door de clubs", meldt de Eredivisie CV. De uitzendrechten van de wedstrijden in de Eredivisie zijn nog tot en met 2025 in handen van ESPN.