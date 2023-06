Benzema volgt voorbeeld Ronaldo en tekent megacontract in Saoedi-Arabië

Karim Benzema vervolgt zijn loopbaan bij Al Ittihad uit Saoedi-Arabië. De spits tekende dinsdag een driejarig contract en gaat naar verluidt 200 miljoen euro per seizoen verdienen.

"Ik kijk uit naar nieuwe ervaringen in een nieuw land", zegt Benzema. "Ik verheug me op deze uitdaging en kijk uit naar de samenwerking met mijn aanstaande ploeggenoten."

"Ik zal Real Madrid nooit vergeten. Dat is onmogelijk, het is de beste club ooit", laat Benzema weten. "Maar het is tijd om te vertrekken en aan een nieuw avontuur te beginnen."

Deze inhoud kan helaas niet worden getoond

Wij hebben geen toestemming voor de benodigde cookies. Aanvaard de cookies om deze inhoud te bekijken.

Wijzig cookie-instellingen

Benzema is na Ronaldo de tweede grote ster die actief zal zijn in de Saoedische competitie. De Portugese vedette speelt sinds de jaarwisseling bij Al Nassr. De 38-jarige aanvaller zou een kleine 200 miljoen euro per jaar verdienen en is daarmee de best betaalde sporter ter wereld.