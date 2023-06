Feyenoord door winst Manchester City in pot 1 bij loting groepsfase CL

Feyenoord zit bij de loting voor de groepsfase van de Champions League op 31 augustus in pot 1. Dat is het gevolg van de eindzege van Manchester City, dat zaterdag in de eindstrijd in Istanboel met 1-0 te sterk was voor Internazionale.

Pot 1 bestaat uit de titelhouder, de Europa League-winnaar en de kampioenen van de zes hoogst genoteerde landen op de UEFA-coëfficiëntenranglijst. Hierbij kijkt de UEFA naar de stand van zaken in 2022, toen Nederland nog zevende stond.

Omdat titelhouder City ook kampioen van Engeland is, komt er een ticket vrij. Dat gaat naar de kampioen van de nummer zeven van de ranking: Feyenoord.

Naast Feyenoord en City zitten FC Barcelona, Napoli, Bayern München, Paris Saint-Germain, Benfica en Europa League-winnaar Sevilla in pot 1. Deze clubs kunnen in de groepsfase dus niet gekoppeld worden aan Feyenoord.

PSV weet mogelijke tegenstanders in derde voorronde

De Champions League van volgend seizoen is de laatste in de huidige opzet. Vanaf 2024/2025 nemen er 36 teams aan deel en wordt het poulesysteem losgelaten. Door het Nederlandse coëfficiëntensucces nemen dan minimaal twee Eredivisie-teams deel aan de Champions League van 2024/2025. Komend seizoen zijn dat er maximaal twee. Feyenoord is rechtstreeks geplaatst en nummer twee PSV stroomt in de derde voorronde in.

PSV wacht in de derde voorronde een tweeluik met het Zwitserse Servette FC, het Belgische KRC Genk, het Griekse Panathinaikos, het Oekraïense FK Dnipro, het Oostenrijkse Sturm Graz of het Servische Backa Topola.