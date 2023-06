Vader Jorge Messi na topoverleg: 'Lionel wil terugkeren bij FC Barcelona'

De vader annex zaakwaarnemer van Lionel Messi zegt dat zijn zoon dolgraag wil terugkeren bij FC Barcelona. Jorge Messi had maandag topoverleg met voorzitter Joan Laporta om een nieuw dienstverband te bespreken.

"Leo wil terugkeren bij Barcelona. Ik zou hem graag weer bij Barcelona zien voetballen", zei Jorge Messi na het gesprek met Laporta tegen Spaanse media. "Barcelona is zeker een optie. We zijn ervan overtuigd dat het mogelijk is."

Messi is transfervrij na twee seizoenen bij Paris Saint-Germain. De wereldkampioen groeide vanaf zijn officiële debuut in 2004 uit tot een legende van Barcelona. In zeventien jaar kwam hij tot 672 goals in 778 duels. De zevenvoudig Gouden Bal-winnaar won tientallen prijzen met Barcelona, waaronder vier keer de Champions League.