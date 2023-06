Memphis meldt zich met blessure af bij Oranje voor finaleronde Nations League

Memphis Depay heeft zich maandag afgemeld bij het Nederlands elftal voor de finalewedstrijden van de Nations League. De duels in eigen land komen te vroeg voor de geblesseerde spits van Atlético Madrid.

Bondscoach Ronald Koeman roept geen vervanger op voor Memphis. Daardoor bereidt Oranje zich vanaf maandag met 25 spelers voor op het duel met Kroatië in de halve finales van de Nations League, dat volgende week woensdag in De Kuip gespeeld wordt. Zestien daarvan staan maandag op het trainingsveld.

Memphis liep in maart een hamstringblessure op in de EK-kwalificatiewedstrijd tegen Gibraltar. Een paar dagen na zijn rentree eind april bij Atlético Madrid raakte hij weer geblesseerd. Dit keer was hij geveld door een kuitblessure. De 88-voudig international miste daardoor de laatste wedstrijden van het seizoen bij Atlético.

Nu moet Memphis ook de finalewedstrijden van de Nations League missen, waardoor Koeman met een spitsenprobleem zit. De bondscoach heeft alleen Wout Weghorst, Donyell Malen en Cody Gakpo over als alternatieven in de punt van de aanval. Weghorst maakte dit seizoen geen enkel competitiedoelpunt voor zijn club Manchester United.

Oranje speelt volgende week woensdag om 20.45 uur tegen Kroatië in De Kuip. De winnaar van deze halve finale speelt vier dagen later in De Kuip de eindstrijd tegen Italië of Spanje (aftrap 20.45 uur). Bij een nederlaag volgt op dezelfde dag de troostfinale in Enschede (aftrap 15.00 uur).