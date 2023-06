KNVB stelt oud-keeper Van Veenendaal aan als adviseur vrouwenvoetbal

Delen via E-mail

De KNVB heeft Sari van Veenendaal maandag aangesteld als adviseur vrouwenvoetbal. De oud-keeper, die vorig jaar een punt achter haar carrière heeft gezet, gaat zich bij de bond onder meer bezighouden met de ontwikkeling van het vrouwenvoetbal op de lange termijn.

"Ik zie dit als een unieke kans om mijzelf breed te oriënteren binnen het vrouwenvoetbal en hoop met mijn topsportervaring iets moois toe te kunnen voegen aan de bestaande organisatie", zegt de 33-jarige Van Veenendaal in een persbericht van de KNVB.

Als keeper behoorde Van Veenendaal jaren tot de top van Nederland. Ze speelde 91 interlands en was keeper van Oranje op het gouden EK 2017 en het zilveren WK 2019.

Op dat WK in Frankrijk werd Van Veenendaal ook nog verkozen tot beste keeper van het toernooi. In clubverband speelde ze voor FC Utrecht, FC Twente, Arsenal, Atlético Madrid en PSV.

Jan Dirk van der Zee, directeur vrouwenvoetbal bij de KNVB, is blij dat Van Veenendaal is gestrikt als adviseur. "Vanuit de ervaring die zij meebrengt, weet zij wat er nodig is om een volgende stap te kunnen zetten. Wij zijn er dan ook van overtuigd dat zij van toegevoegde waarde gaat zijn voor de KNVB", zegt Van der Zee.