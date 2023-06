Real-coach Ancelotti verrast door Benzema: 'Was een last minute beslissing'

Delen via E-mail

Het vertrek van Karim Benzema kwam zelfs voor Real Madrid-trainer Carlo Ancelotti volledig uit de lucht vallen. Volgens de Italiaan wees niets erop dat de spits zou vertrekken, maar is dat in heel korte tijd veranderd.

"Zijn vertrek was een verrassing voor iedereen", zei Ancelotti zondag na de laatste competitiewedstrijd (1-1 tegen Athletic Club) van het seizoen. De 35-jarige Benzema maakte enkele uren voor het duel zijn afscheid bij 'De Koninklijke' wereldkundig.

"Het was een last minute beslissing. Gisteren stond hij nog gewoon met ons op het trainingsveld en vandaag vertelde hij ons dat hij weggaat", vertelde Ancelotti. "Mij blijft vooral bij dat ik een van de beste spelers en aanvallers ter wereld heb gecoacht."

"We zijn niet blij met zijn afscheid, maar we moeten zijn beslissing respecteren", vervolgde Ancelotti. "Karim heeft alles voor deze club gedaan en het recht om deze keuze te maken. We danken hem voor wat hij bij deze club heeft gedaan."