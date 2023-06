Zlatan Ibrahimovic neemt afscheid: wat zijn jouw herinneringen aan de Zweed?

Zlatan Ibrahimovic kondigde zondagavond aan zijn carrière te beëindigen. De 41-jarige Zweedse spits stond niet alleen bekend om zijn acrobatische goals, maar ook om zijn wilde uitspraken. Heb jij hem ooit ontmoet? Of heb je een andere anekdote over hem? Laat het ons weten en wie weet zie jij jouw verhaal terug in een artikel.

De imposante carrière van Ibrahimovic begon in Zweden bij Malmö FF en voerde vervolgens langs illustere clubs als Ajax, Juventus, Barcelona en Paris Saint-Germain. Heb jij hem ooit een geweldige goal zien maken? Heeft hij misschien eens een shirt voor je gesigneerd? Of heb je een ander verhaal?