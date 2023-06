Ibrahimovic neemt op kenmerkende wijze afscheid: 'Zelfs God is verdrietig'

Zlatan Ibrahimovic heeft zondagavond op volledig eigen wijze afscheid genomen van de voetbalwereld. De iconische spits was na zijn aankondiging zichtbaar geëmotioneerd, maar kon toch nog grapjes maken.

"Toen ik vanmorgen wakker werd, regende het. Ik zei tegen mezelf: zelfs God is verdrietig vandaag", zei Ibrahimovic zondagavond op een persmoment in San Siro. Kort daarvoor had hij in het stadion van AC Milan vrij verrassend zijn pensioen aangekondigd.

Zelfs een deel van zijn familie wist niets van zijn besluit. "Ik heb het bijna niemand verteld", zei de Zweed. "Ik heb kort geleden tegen de club gezegd dat we iets moesten doen rondom de laatste wedstrijd, maar ze wisten niet dat het met mijn pensionering te maken had."

Ibrahimovic kreeg recent te horen dat AC Milan zijn contract niet zou verlengen, waarna hij meerdere aanbiedingen van andere clubs kreeg. De spits, die dit seizoen veel met blessures kampte, zag daar niets in en stopt dus na ruim 25 jaar als prof.

Ibrahimovic wil de zomer gebruiken om na te denken over zijn toekomst. "Of ik coach of bestuurder wil worden? Dat is een enorme verantwoordelijkheid. Als speler kan je jezelf zijn, maar ik kan als coach niet in een Ferrari naar mijn werk. Nou, misschien kunnen we de regels voor Ibra worden aangepast."

'Ik ben superman, maar heb ook een groot hart'

Ibrahimovic was op zijn persmoment ook zichtbaar geëmotioneerd. "Mensen denken dat Ibra superman is. Nou, ik ben superman, maar ik heb ook een groot hart", zei de oud-spits van onder meer Ajax, Manchester United en Paris Saint-Germain.

Vooral het overlijden van zaakwaarnemer Mino Raiola zorgde voor tranen bij de 41-jarige Ibrahimovic. De twee ontmoetten elkaar toen de Zweedse spits bij Ajax speelde en ze werkten lange tijd samen. Raiola overleed begin 2022 op 54-jarige leeftijd.

"Ik deelde mijn leven met hem. Na zijn overlijden was het nooit meer hetzelfde", zei Ibrahimovic, die daarna toch weer een grapje maakte. "Als hij nog leefde, was ik nog even blijven spelen. Vooral omdat hij commissie wilde. Sorry Mino, maar dat is de waarheid."